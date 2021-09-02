Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasına devam edildi
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Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasına devam edildi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, savcılığının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için sanık Barıner'e söz verdi.

Enver Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz tarafından ABD'ye kaçırılıp burada görülen Halkbank davasında Türkiye aleyhinde faaliyetlerde bulunulacağı iddia edilen eski istihbaratçı Barıner, emniyette ve savcılıkta avukatı huzurunda verdiği ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Barıner, gözaltında alındığı süreçte kötü muameleye maruz kaldığını, yasa dışı usullerle ifadesinin alındığını iddia etti. İddianamede ve savcının görüşünde üzerine atılı suçları reddeden Barıner, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savundu.

Davaya yarın devam edilecek.

İddianame

İddianamede sanıklardan eski istihbaratçı Mehmet Barıner'in FETÖ mensubu olduğu, örgütsel faaliyetlerini görev yaptığı dönemde de sürdürdüğü ve 1 Aralık 2016'da kamu görevinden ihraç edildiği bildirilmişti.

Mehmet Barıner'in, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile üniversiteden tanıştığı belirtilen iddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları, Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasının manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı anlatılmıştı.

Barıner'in yurt dışına çıkarılması için temas kurulan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise iddianamede, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmekle suçlanmıştı.

Altaylı için 42 yıl 6 aya kadar hapis istendi

Savcı, esas hakkındaki görüşünde Altaylı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, Barıner'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası isterken sanık Seda Chamatzoglou'nun beraatini talep etmişti.

Daha önce bu davada sanık olan Metin Can Yılmaz'ın dosyası ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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