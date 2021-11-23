Eski istihbaratçı Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı; ABD'li istihbaratçılara bilgi vermiş

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı ile Mehmet Barıner'e, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Mahkeme kararında, sanık Altaylı'nın, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ve ABD'li istihbaratçılara istihbarat verdiği, bu bilgiler kapsamında ABD menfaatlerini koruyucu ve ülke yöneticilerini bu yöntemlerle siyasi olarak tavır gösterilmesi için tehditte bulunulması gerektiğini beyan ettiği aktarıldı.

Eski istihbaratçılar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner'in tutuklu yargılandıkları davanın karar duruşması, 8 Kasım'da yapıldı. Mahkeme, sanık Altaylı'ya, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'silahlı terör örgütüne üyelik'ten 10 yıl hapis cezası verdi. Sanık Barıner ise, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Örgüte yardım etmekle suçlanan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise suçsuz bulunarak beraat etti.

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Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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