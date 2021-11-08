Eski istihbaratçı Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

ANKARA (DHA) - ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'nın da yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar açıklandı. Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği'nden ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise beraat etti. Mahkeme, Barıner ve Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Karar açıkladıktan sonra Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz ile aynı koğuşta kalmak istediğini ve bu konuda mahkeme başkanının kendisine yardımcı olmasını istedi. Mahkeme, Altaylı'nın talebini reddetti.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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