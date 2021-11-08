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Eski istihbaratçı Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel
Eski istihbaratçı Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'nın da yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar açıklandı.

ANKARA (DHA) - ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'nın da yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar açıklandı. Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği'nden ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, duruşmanın 2020 Ocak ayından bu yana devam ettiğini ve 48 celse sürdüğünü belirterek kararını açıkladı. Enver Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği'nden ise 10 yıl hapis cezası verildi. Mehmet Barıner ise 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay, 'örgüt üyeliği' suçundan da 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAMADI İLE AYNI KOĞUŞTA KALMAK İSTEDİ

Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise beraat etti. Mahkeme, Barıner ve Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Karar açıkladıktan sonra Altaylı, damadı Metin Can Yılmaz ile aynı koğuşta kalmak istediğini ve bu konuda mahkeme başkanının kendisine yardımcı olmasını istedi. Mahkeme, Altaylı'nın talebini reddetti.


Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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