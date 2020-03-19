Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haberler
Enver Altaylı, Can Yılmaz, Ankara, Güncel

Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 4 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasının ilk duruşması görüldü.

19.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:16
Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın da arasında bulunduğu 4 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasının ilk duruşması görüldü.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Enver Altaylı, Mehmet Barıner ve Metin Can Yılmaz ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi vasıtasıyla bağlantı kuruldu. Bazı sanık avukatları ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Sanık savunmasının alınmadığı, tutuklu sanıklar hakkında tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşmada, sanıklar tahliye taleplerini mahkeme heyetine iletti.

Yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyeti, Altaylı, Barıner ve Yılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Gelecek duruşma 30 Nisan'da görülecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklardan Mehmet Barıner'in FETÖ mensubu olduğu ve "Mustafa" kod adıyla faaliyet yürüttüğü belirtildi. Barıner'in faaliyetlerini MİT'te İran masasında görev yaptığı dönemde de sürdürdüğü, 1 Aralık 2016'da kamu görevinden ihraç edildiği bildirildi.

Barıner'in, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile üniversiteden tanıştıkları aktarılan iddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi. Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasını manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı anlatıldı.

İddianamede, Altaylı'ya, "terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk", Yılmaz ve Barıner'e ise "terör örgütü üyeliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamaları yönetiliyor. Altaylı'nın 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, Yılmaz ve Barıner'in ise 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

Altaylı'nın FETÖ mensuplarının yurt dışına çıkarılması için damadının yanı sıra Türkiye ve Almanya vatandaşı Ali Serhat Ilıcak ile birlikte hareket ettiği aktarılan iddianamede, Ilıcak'ın Muğla'da temas kurduğu tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Haberler
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Haberler
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılabilen siteyi hizmete sundu Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yapılabilen siteyi hizmete sundu
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi Haberler
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var Haberler
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
103 suçtan aranan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler...
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Rita Wilson Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:41:49. #1.15#
title