Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun tahliye edildi
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye oldu.
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye oldu.
Kaynak: Dunya.com
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