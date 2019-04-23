Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Gözaltına Alındı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Gözaltına Alındı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alındı. Uzun'un işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Gözaltına Alındı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alındı.

Uzun'un işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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