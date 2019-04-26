Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, 'Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütüne yardım' suçlarından tutuklandı.

Uzun, "cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle