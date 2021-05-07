Eski İstasyon Caddesi'nde refüj çalışması
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Eski İstasyon Caddesi'nde refüj çalışması

Eski İstasyon Caddesi'nde refüj çalışması
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Eski İstasyon Caddesi'nde refüj çalışması başlattı.

Yapılan refüj çalışması ile birlikte şerit ihlallerinin önüne geçilmesi planlanırken yol önümüzdeki süreçte genişletilerek sürücüler için daha konforlu hale getirilecek.

Lüleburgaz'daki trafik sorununu en aza indirmek için kolları sıvayan ve bu doğrultuda alanında uzman akademisyenlerce geçtiğimiz yıl Trafik Master Planı'nı hazırlayan Lüleburgaz Belediyesi, bu kapsamda adımlarını atmaya başladı. Belediye ekipleri geçtiğimiz gün Terminal ışıklardan Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezi istikametinde bulunan Eski İstasyon Caddesi'nde orta refüj çalışması başlattı. Çalışma sayesinde sürücülerin şerit ihlali yaparak trafiği tehlikeye düşürmesinin önüne geçilecek.

Yol genişletilecek

Söz konusu caddede çalışmalar bununla sınırlı kalmayacak.Ekipler önümüzdeki süreçte Trafik Master Planı doğrultusunda yolu hem genişletecek hem de sürücüler için daha konforlu hale getirecek.

Kaynak: Bültenler

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