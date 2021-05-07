Eski İstanbul Caddesi bugün bitiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Eski İstanbul Caddesi bugün bitiyor

Eski İstanbul Caddesi bugün bitiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmasını yerinde gören Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "300 metrelik yolumuzun asfaltlama işini bugün tamamlıyoruz" dedi.

İzmit 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmasını yerinde gören Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "300 metrelik yolumuzun asfaltlama işini bugün tamamlıyoruz" dedi.

Tahir Büyükakın, İzmit 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmasını inceledi. Kent için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Büyükakın, "Bulvar, cadde, yol, üstyapı ve altyapı işleri, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su hatları, çevre düzenlemeleri, spor tesisleri yanında ulaşım projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kocaeli'nin tamamında hizmet üretiyoruz. Halkımızın hizmetleri ortaya koyduğumuzda bugün de olduğu gibi balkonlarında oturan vatandaşlarımızın yüzlerindeki tebessümde görebiliyoruz. Tam kapanmayı da fırsat bilerek şehrimiz için yapmamız gereken irili ufaklı yüzlerce işi yapıyoruz" dedi.

"85 milyon TL'lik bütçe ayırdık"

Asfalt çalışmasında emeği geçen çalışanlara teşekkür eden Tahir Büyükakın, "Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler, Bayraktar ve bölgedeki köylerimize konforlu ulaşım için 12 milyon TL'lik bir yatırım yaptık. İzmit Kuruçeşme Tramvay hattı içinde 85 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık. Bunun yanında birçok projemiz de kent genelinde devam ediyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Eski İstanbul Caddesi bugün bitiyor
Eski İstanbul Caddesi bugün bitiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eski İstanbul Caddesi bugün bitiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:03:13. #1.15#

title