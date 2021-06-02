Eski İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal yolsuzlukla suçlanıyor
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Eski İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal yolsuzlukla suçlanıyor

Eski İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal yolsuzlukla suçlanıyor
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da 2016-2018 yıllarında savunma bakanı olarak görev yapan Maria Dolores de Cospedal, bir dönem genel sekreterliğini yaptığı sağ görüşlü Halk Partisiyle (PP) ilgili bir yolsuzluk soruşturmasında, rüşvet, zimmetine para geçirme ve görevini kötüye kullanma suçlamalarından sanık oldu.

İspanya'da 2016-2018 yıllarında savunma bakanı olarak görev yapan Maria Dolores de Cospedal, bir dönem genel sekreterliğini yaptığı sağ görüşlü Halk Partisiyle (PP) ilgili bir yolsuzluk soruşturmasında, rüşvet, zimmetine para geçirme ve görevini kötüye kullanma suçlamalarından sanık oldu.

Başkent Madrid'deki Ulusal Mahkeme hakimi Manuel Garcia Castellon, kamuoyunda "Mutfak operasyonu" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Cospedal ile eşi İgnacio Lopez del Hierro ve yakın çalışma arkadaşı Jose Luis Ortiz Grande'yi sanık olarak ifade vermeye çağırdı.

Mahkemenin kararından birkaç saat önce Cospedal, İspanyol meclisinde bu konuyla ilgili oluşturulan araştırma komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

PP'nin 2008-2018 yıllarında genel sekreteri olan Cospedal, 2011-2015 yıllarında ise Castilla La Mancha Özerk Hükümet Başkanı olmuştu.

"Mutfak operasyonu"nda İspanya'da mevcut durumda ana muhalefette olan PP hakkında ciddi suçlamalar yer alıyor. Söz konusu operasyon, PP'nin eski muhasebe müdürü olup bu göreviyle bağlantılı yolsuzluk iddialarından 2013'te cezaevine giren eski senatör Luis Barcenas'ın tuttuğu bazı belgelerin parti liderlerini zorda bırakabileceği düşüncesiyle 2013'te ortadan kaldırılmasındaki usulsüzlük iddialarını içeriyor.

Söz konusu soruşturmadan dolayı eski İçişleri Bakanı Jorge Fernandez Diaz, eski Devlet Güvenlik Sekreteri Francisco Martinez Vazquez, eski Emniyet Genel Müdürü İgnacio Cosido ve eski Ulusal Polis Operasyonları Müdür Yardımcısı Eugenio Pino da sanık durumunda bulunuyor.

Ana muhalefet partisi PP, 4 Mayıs'ta Madrid yerel parlamentosunda yapılan seçimlerden büyük bir zaferle çıkarak sol koalisyon hükümeti üzerinde siyasi baskı kurmaya başlamıştı.

PP'nin Temmuz 2018'den bu yana lideri olan Pablo Casado, yeni bir sayfa açmak için yolsuzluk iddialarının yaşandığı yer olan, partisinin Madrid'deki genel merkez binasının değiştirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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Eski İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal yolsuzlukla suçlanıyor - Haberler
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