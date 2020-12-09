Eski İspanya Kralı Carlos vergi borcu için 678 bin avro ödedi
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Eski İspanya Kralı Carlos vergi borcu için 678 bin avro ödedi

09.12.2020 23:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:42
Eski İspanya Kralı Carlos vergi borcu için 678 bin avro ödedi

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ağustosta ülkesini terk ederek Birleşik Arap Emirliklerine giden eski İspanya Kralı Juan Carlos, vergi borcunu kapatmak için Maliye'ye 678 bin 393 avro ödedi.

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle ağustosta ülkesini terk ederek Birleşik Arap Emirliklerine giden eski İspanya Kralı Juan Carlos, vergi borcunu kapatmak için Maliye'ye 678 bin 393 avro ödedi.

Eski İspanya Kralı'nın avukatı Javier Sanchez Junco, yaptığı açıklamada, Juan Carlos'un mevcut vergi borcunun kapatılması için ek ücretler ve faiziyle birlikte 678 bin 393 avroluk ödeme yapıldığını bildirdi.

Junco, müvekkili Juan Carlos'un "her zaman olduğu gibi savcılığın her türlü talebini yerine getirmeye devam edeceğini" kaydetti.

Diğer yandan İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı görüldü.

Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, "Hükümet, nereden gelirlerse gelsinler, nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar tüm vergi mükelleflerinin yükümlülüklerine uyması için çalışmaya devam edecek." derken Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo da "Söyleyecek bir şeyimiz yok. Juan Carlos'un kişisel tercihi." şeklinde konuştu.

Hükümetin küçük ortağı olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisi ise Juan Carlos'un vergi borcunu ödeyerek "suçunu kabul ettiğini" savundu.

İspanya'da, üç yolsuzluk iddiasından hakkında açılmış savcılık soruşturması bulunan Juan Carlos'un 3 Ağustos'ta ülkeyi terk etme kararı aldığı açıklanmış, ardından aynı tarihte Birleşik Arap Emirliklerine gittiği duyurulmuştu.

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.

İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012'de kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan, İspanyol ve İsviçre mahkemelerince hakkında açılmış bir soruşturma olan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı yıllık 198 bin 945 avroluk maaş, yolsuzluk iddialarının ardından haziranda kesilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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