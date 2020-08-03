Eski İspanya Kralı Carlos, ülkeden ayrılma kararı aldı
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Eski İspanya Kralı Carlos, ülkeden ayrılma kararı aldı

Eski İspanya Kralı Juan Carlos, hakkındaki "yolsuzluk" iddialarının ardından ülkeden ayrılma kararı aldı.

Eski İspanya Kralı Carlos, ülkeden ayrılma kararı aldı
03.08.2020 22:52 | Son Güncelleme: 03.08.2020 22:55

Eski İspanya Kralı Juan Carlos, hakkındaki "yolsuzluk" iddialarının ardından ülkeden ayrılma kararı aldı.

İspanya'da kraliyet ailesi haklarındaki yolsuzluk suçlamaları ile zor günler geçiyor. İspanya'da 1975-2014 yılları arasında 39 yıl boyunca devlet başkanı olan 82 yaşındaki Eski Kral Juan Carlos, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından ülkeyi terk etme kararı aldı. İspanya Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Carlos'un ülkeden ayrılma isteğine ilişkin mektubu oğlu Kral 6. Felipe'ye verdiği belirtilirken, istenirse hakkındaki davada ifade verebileceğini bildirdiği aktarıldı.

Carlos, Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinde komisyon almakla suçlanmış, devletten yıllık 200 bin Euroya yakın aldığı maaş kesilmişti. Eski kralın, hızlı tren ihalesinden aldığı komisyonun 65 milyon Eurosunu Panamalı vakıf üzerinden arkadaşı Corinna zu-Sayn-Wittgenstein'ın İsviçre'deki banka hesabına gönderdiği iddia edilmişti. İddiaların ardından İspanyol mahkemesi Carlos hakkında soruşturma başlatmıştı. Eski kral hakkında mecliste soruşturma komisyonu oluşturulması girişimleri ise engellenmişti. Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.

Öte yandan Kral 6. Felipe'nin eniştesi İnaki Urdangarin ise 2018 yılında vergi kaçırmak ve mali usulsüzlükten suçlu bulunmuş, 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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