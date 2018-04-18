Eski İspanya Başbakanı Zapatero: "Dünyanın Barış İçin İstanbul ve Türkiye'ye İhtiyacı Var"

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Akıllı Şehirler Kongresi için İstanbul'da bulunan eski İspanya Başbakanı José Luis Rodrguez Zapatero, Avrupa, BM ve Ortadoğu'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İBB'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 2018"e (World Cities Congress Istanbul 2018) katılan eski İspanya Başbakanı José Luis Rodrguez Zapatero ve katılımcıları, "Akıllı Şehirler Gala Yemeği"nde ağırladı.

"En çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız işlerden memnunum"

Beşiktaş'taki gerçekleşen yemekte konuşan Zapatero, İstanbul'a birçok kez geldiğini ve çok özlediğini belirterek, bu tarz toplantıların en önemli kısmının birlikte aynı ortamı paylaşmak ve birlikte bir şeyler paylaşabilmek olduğunu söyledi.

Zapatero, 8 yıl boyunca İspanya Başbakanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Bu 8 sene boyunca yaptıklarımdan beni en çok memnun eden şey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dirsek dirseğe, kol kola çalıştığımız ve birlikte dünya barışı için yaptığımız işlerdir" dedi.

"Avrupa ve Ortadoğu'nun Türkiye'ye ihtiyacı var"

"Özellikle Türkiye'ye teşekkür etmek istediğim bir konu var. Türkiye'ye, kapılarına sağınmış 3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı için özellikle teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullanan Zapatero, "Avrupa, BM ve uluslararası topluluklar ve Ortadoğu'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye Ortadoğu'da barış bayrağını taşıyan olmalı. Bir bölge ki çok acı çekiyor. Öncelikle Afganistan ve Irak'tan sonra Suriye ve Libya gerçekten başka bir kaderi hak eden ülkeler. Bu yüzden de Türkiye'ye güveniyoruz. Avrupa Türkiye'ye bakmalı ve Türkiye'nin sahip olduğu bu egemen güce güvenmelidir" diye konuştu.

"İstanbul daha yeşil trafik daha iyi"

Zapatero, "Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal'a bir tebrik borcum vardı. Her geldiğim sefer İstanbul'un daha iyi bir şehir olduğunu görüyorum. Trafik daha iyi, daha temiz bir şehir gördüm mesela. Daha çok yeşil alan gördüm. Dev yaşam coşkusuyla büyük bir şehir gördüm. Akıllı şehirler yapmak istiyoruz. Ama İstanbul'da sahip olduğunuz şeyler de var. Ki o da zeki ve akıllı bir belediye başkanı" diye konuştu.

İspanya ve Türkiye'nin gerçekten çok büyük köklere ve kültüre sahip ülkeler olduğunu ifade eden Zapatero, "Ülkelerimizin çok ortak özellikleri var. İspanya ve Türkiye, medeniyete örnek olacak iki önemli ve büyük ülke. İki ülkenin bu büyük etkisi sınırları aşan bir ektidir. Mesela bizim Kordoba ve Toledo ile diğer şehirlerimiz üç büyük medeniyete ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da olduğu gibi. İstanbul'da cami, kilise ve sinagogların bir arada olduğu bölgeler gibi. Bizim için önemli olan hep birlikte aynı ortamı paylaşarak yaşayabilme duygusudur" dedi.

"İstanbul liderlik kartını oynamalı"

"Biz İstanbul'a ve barış diline güveniyoruz" diyen Zapatero, "Özelikle İstanbul bu liderlik kartını oynamalı. Biraz önce bahsettiğim bu zekayı İstanbul'un daha çok barış için kullanacağına inanıyoruz. İşte bu amaç gerçekten kayda değer" şeklinde konuştu.

"Umut ediyorum yapay zeka barış için işe yarar"

Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde teknolojiden, yapay zekadan ve database'den (veri tabanı) bahsedildiğini hatırlatan Zapatero, "Özellikle nefret, şiddet ve insanların birbirlerine tahammül edememesi gibi konuları ortadan kaldıracak bir teknoloji, bir aplikasyon olsa da bunların hepsini ortadan kaldırabilse. Özellikle umut ediyorum ki yapay zeka insan zekasının yerine geçmez ama barış için bir işe yarar" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'a ve Türkiye'ye güveniyoruz"

Bugünkü kongrede tanıtılan sürücüsüz giden araç gibi otonom araçların dünya gündemine oturmaya başladığını dile getiren Zapatero, "Ama öncelikle bütün insanlığın otonom ve özgür olmasını sağlamalıyız. Ne savaş, ne açlık, ne de şiddet bağımlısı olmamalı. Buna ihtiyacımız var. Daha fazla diyaloga ihtiyacımız var. ve daha çok birbirimizi tanımaya ihtiyacımız var. Özellikle uluslararası kuruluşların daha fazla barış lehine çalışmasına ihtiyacımız var. Bu konularda İstanbul'a ve Türkiye'ye güveniyoruz. Türkiye'yi seviyoruz" diye konuştu.

"Şehirlerin medeniyet buluşmasına ihtiyacı var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bugün açılışını yaptıkları 3. Akıllı Şehirler Konferansı'nın akla çok şey getirdiğini belirterek, konferansın şehirlerin birbiriyle teknoloji konusundaki dayanışması, karşılıklı bilgi ve teknoloji paylaşımı düşüncesiyle başladığını söyledi.

Konuk Başbakan Zapatero ile şehirlerin dayanışmasının sadece teknoloji boyutunda kalmaması, çok daha ileri götürülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Uysal, "Bundan daha ilerisi şehirler arasındaki kültürel dayanışma. Bu dayanışmanın, Sayın Başbakanın geçmişte Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile birebir üzerinde çalıştığı Medeniyetler Buluşması gibi şehirlerin medeniyet buluşması şeklinde devam edip edemeyeceğini konuştuk" dedi.

"İstanbul dünya şehirlerini buluşturabilir"

Çok köklü bir geçmişe sahip İstanbul'un geçmişten günümüze medeniyetler buluşmasına sahip bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "İstanbul 1500 yıl 3 ayrı medeniyete başkentlik yapmış bir şehir. Bunun bir döneminde de farklı dinlere, kültürlere sahip insanların aynı sokakta dostça barış içinde yaşadığı dönemler olmuş. Hala aynı mahallede kilisenin, havranın ve caminin olduğu bir sürü semtimiz var. Bu insanlar yan yana beraberce yaşayabilmişler. Eğer şu anda dünyada en fazla şikayetçi olduğumuz şey gerilimse, en fazla ihtiyacımız olan şey barışsa ve birileri bu konuda bir şeyler yapmalı dersek, 'Hadi İstanbul olarak biz yapabiliriz' diyebiliriz. Bu konuda kendimizi sorumlu hissediyorsak, Sayın Başbakan Zapetero'nun önerisi çok güzel; Şehirleri kültürel olarak da buluşturmak adına bir şeyler yapabiliriz" diye konuştu.

Şehirlerin akıllı şehirler konusundaki çalışmalarının, kültürel aktarım ve ortak noktalarda beraber yapılan çalışmalar için önemli olduğunu vurgulayan Uysal, "3'ünü Dünya Akıllı Şehirler Kongresi başarılı geçsin ve amacına ulaşsın istiyoruz. Kongremize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızın bütün dünya şehirlerinin gelişmesine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Arkasından da diyorum ki; İnşallah bu çalışmalar dünya barışına, insanların birbirleriyle dost olmasına katkı sağlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL