Eski iş yerine geldi, patronunu silahla vurdu
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Eski iş yerine geldi, patronunu silahla vurdu

Eski iş yerine geldi, patronunu silahla vurdu
01.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:21

Aydının Didim ilçesinde bir kişi eski çalıştığı iş yerine gelerek iş yeri sahibini silahla vurarak yaraladı.

Aydının Didim ilçesinde bir kişi eski çalıştığı iş yerine gelerek iş yeri sahibini silahla vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Yeni Mahalle Küçük Sanayi Sitesi 1995 Sokak'ta yer alan mobilya üretimi yapan bir iş yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce iş yerinde personel olarak çalışan H.K. (23), bilinmeyen bir nedenden dolayı iş yeri sahibi evli ve 2 çocuk babası olan Ali Malacı'yı (35) tabancayla boğazından vurarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim devlet hastanesine kaldırılan Malacı, ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Malacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli H.K.'nın yakalanması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Şüphelinin araçla kaçtığı ardından yaya olarak saklandığı bilgisine üzerine çalışmalarını 75. Yıl Sanayi Sitesi civarında yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından şahsı sanayi sitesi içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin sabıkasının olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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