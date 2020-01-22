: Eski iş yerinden hırsızlık anı kamerada

22.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:08

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce bir ay çalışıp ayrıldığı iş yerinden, 150 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çalan zanlı, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'ndeki iş yerinin kapısının kırılıp çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının 32 yaşındaki S.B. olduğunu belirledi. Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Daha önce de hırsızlıktan 4 suç kaydı ile yakalama emri olduğu belirlenen S.B'nin, kasanın çalındığı iş yerinde yaklaşık 3 yıl önce bir aylığına çalıştığı öğrenildi.

Zanlının evinde ve kullandığı otomobilde yapılan aramada, çalıntı eşyalar ve sahte plaka ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çelik kasa arsada bulundu

Öte yandan, iş yerinden çalınan ve balyozla açıldığı tespit edilen çelik kasa, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir arsada bulundu.

İçinden 150 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasının alındığı öne sürülen çelik kasa, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iş yeri sahiplerine teslim edildi

Hırsızlık anı kamerada

Bu arada hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, iş yerinin kepenklerini levye ile açmaya çalışan zanlının, yaklaşan otomobili fark edince park halindeki başka bir aracın yanına uzanarak saklanması yer alıyor.

Bir diğer kameranın görüntüsünde ise iş yerinden aldığı çelik kasayı merdivenlerden indirerek dışarıya çıkan zanlının, dökülen bazı evrakları incelediği ve daha sonra kasayı aracına yüklediği görülüyor.

Kaynak: AA

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