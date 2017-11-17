Eski İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Kilis'te bir Suriyeli eski iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu M.I. (27) Merdibak Caddesi üzerinde eski iş arkadaşı M.K. (36) ile ailevi meseleden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Suriye uyruklu M.I. bıçakla boynundan ve karnından M.K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olaydan kısa süre sonra Suriye uyruklu M.I. yakalanarak gözaltına alındı. M.I. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS