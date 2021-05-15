Eski İran Meclis Başkanı Laricani, Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvurusunda bulundu.

Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvurusunda bulundu.

İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık süreci devam ediyor. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlığı yapan ve eski İran Meclis Başkanı olan Ali Laricani, 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu. Adaylık başvurusunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Laricani, ekonomik sorunların askeri karargah veya mahkemelerde çözülemeyeceğini belirterek, "Ülke sorunlarının çözümünde popülist ve göstermelik adımlardan uzak duracağız" dedi.

Laricani, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak gireceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükumetinin devamı değilim. Seçimlere ise reformist ve muhafazakar kanattan değil bağımsız katılacağım" ifadesini kullandı. Ülkenin duygusal ve slogan atarak yönetilemeyeceğini vurgulayan Laricani, "Ülke yönetimi radikallerin ve sürekli taviz verenlerin eline düşmemeli" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı