Eski İran İstihbarat Bakanı Muslihi, 2013'te Rafsancani'nin cumhurbaşkanı olmasını engellemiş
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Eski İran İstihbarat Bakanı Muslihi, 2013'te Rafsancani'nin cumhurbaşkanı olmasını engellemiş

Eski İran İstihbarat Bakanı Muslihi, 2013'te Rafsancani'nin cumhurbaşkanı olmasını engellemiş
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Eski İran İstihbarat Bakanı Haydar Muslihi, 2013 yılında hazırladığı rapor ile eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin yeniden cumhurbaşkanı olmasını engellediğini söyledi.

Eski İran İstihbarat Bakanı Haydar Muslihi, 2013 yılında hazırladığı rapor ile eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin yeniden cumhurbaşkanı olmasını engellediğini söyledi.

Mahmud Ahmedinejad döneminin İstihbarat Bakanı Muslihi, sosyal medyada yayımlanan görüntülü röportajında, İran'ı devrime götüren süreçte önemli rol oynayan Rafsancani'nin cumhurbaşkanı adaylığının veto edilmesiyle ilgili konuştu.

İran'da devrimin ardından iki dönem Cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani'nin 2013'teki seçimlerde yeniden aday olduğunu hatırlatan Muslihi, İstihbarat Bakanlığı olarak Anayasayı Koruyucular Konseyine (AKK) sundukları raporda Rafsancani'nin seçimleri kazanacağı ve bunun rejimin çıkarına olmayacağı değerlendirmesinde bulunduklarını aktardı.

Muslihi, "Rafsancani'nin adaylığının onaylanmasının fayda ve zararlarını iki sayfada yazdım. Bunu rejimin çıkarlarını esas alarak yaptım. Rejimin korunmasını esas alarak maliyetlere dikkat çektim. Adaylığının veto edilmesinin rejimin çıkarına olacağı sonucuna vardım. Delillerini de sıraladım. AKK'nin toplantılarına da katıldım ve ulaştığım kanaati onlara da anlattım." ifadelerini kullandı.

Rafsancani, devrimin ardından 1980-1989 yıllarında Meclis Başkanlığı, 1989-1997 yıllarında Cumhurbaşkanlığı, 2007-2011 yıllarında Uzmanlar Meclisi Başkanlığı ve son olarak Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığı görevini yürütmüştü.

İran siyasetinin önemli isimlerinden Ali Ekber Haşimi Rafsancani, 8 Ocak 2017'de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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Eski İran İstihbarat Bakanı Muslihi, 2013'te Rafsancani'nin cumhurbaşkanı olmasını engellemiş - Haberler
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