Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi, Cumhurbaşkanı adaylarının veto edilmesine tepki gösterdi Açıklaması
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Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi, Cumhurbaşkanı adaylarının veto edilmesine tepki gösterdi Açıklaması

Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi, Cumhurbaşkanı adaylarının veto edilmesine tepki gösterdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusu yapan isimlerin veto edilmesini eleştirdi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusu yapan isimlerin veto edilmesini eleştirdi.

İran Ulusal Kalkınma Partisi Genel Kongresi'ne gönderdiği mesajda Hatemi, toplumun önemli bir kesimi ve muhtelif siyasi akımların talep ettikleri adaydan mahrum kaldığını belirtti.

Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 585 ismi veto etmesine tepki gösteren Hatemi, "Cumhurbaşkanlığı adaylarıyla ilgili yaşananlar seçim sahasını halk için daraltan yaklaşımdan kaynaklanıyor. Halkın önünü daraltan adımlar bu kez daha perdesiz ve pervasız atılıyor. Bu, halkın oyunun kriter olduğu ve siyasi nizam için kaynaklık oluşturduğu ilkesini yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Gerçek seçimlerin demokrasiyi kabul eden rejimlerin sembolü olduğunu vurgulayan Hatemi, şunları kaydetti:

"Devrimin büyük kazanımlarından biri cumhuriyet ise burada ölçü ve esas halkın özgür tercihidir. Seçimler, halkın farklı kesimlerinin geniş bir şekilde sahneye çıkması için zemin ve fırsat oluşturmalı. Rejimin halkın oyuna dayanan cumhuriyet vasfı daha ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. Hiç kimse bu büyük tehlike karşısında kayıtsız kalmamalı."

Reformistlerin önde gelen adayları reddedildi

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 592 kişiden 585'inin veto edilmesine muhtelif çevreler tepki göstermişti.

Adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmişti.

İran'da reformistleri temsil eden en büyük kanat "Reformist Cephe", AKK tarafından adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında Reformist Cepheden kimsenin bulunmadığını belirtmişti.

Reformist Cephe Sözcüsü Azer Mansuri, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Reformistler için aday uydurmaya çalışıyorlar. Halka sunduğumuz hiçbir adayımız bulunmamaktadır. AKK'nin aldığı karar, halkın gelecekle ilgili karar verme yetkisine ipotek koymak anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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