Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, ülkesinin Afganistan politikasını eleştirdi Açıklaması

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Tahran yönetiminin yürüttüğü Afganistan politikasına tepki gösterdi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Tahran yönetiminin yürüttüğü Afganistan politikasına tepki gösterdi.

Afganistan'da yaşanan son gelişmelerle ilgili videolu bir mesaj yayımlayan Ahmedinejad, hiçbir ülkenin veya gücün Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

İran'ın Afganistan ile ilgili yürüttüğü politikaları eleştiren Ahmedinejad, "Bazı müdahaleler yapılıyor ve görüşler dile getiriliyor, bunun İran halkıyla bir alakası yok. İran halkı bundan razı değil. Hiç kimse İran halkının onurunu güç rekabetine kurban edemez. Kimse onlara bunu yapmaları için izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da halkın temel insani haklarının görmezden gelindiğini ve herkesin gelişmeleri kendi çıkarına göre yönlendirmeye çalıştığını dile getiren Ahmedinejad, "İran halkı, hiçbir gücün ve ülkenin Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmesini kabul etmiyor. Herkes Afganistan halkını düşündüğünü iddia ediyor. Samimi iseniz neden silah veriyorsunuz ve çatışmaları destekliyorsunuz?" görüşlerini paylaştı.

Ahmedinejad, Taliban'ı da eleştirerek, yönetimi silah zoruyla ele geçirmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.??????? Afganistan hükümeti yetkilileri ve Taliban temsilcileri dün İran'ın ev sahipliğinde görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a gelmişti.

İki gün süren toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Afganistan hükümeti yetkilileri ile Taliban heyetinin, ülkedeki sorunun sona erdirilmesinde savaşın çözüm olmayacağı ve siyasi bir çözüme ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun