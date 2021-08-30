Eski Irak Başbakanı İbadi, "halkın ekimde yapılacak seçimlere katılmamasından endişe ettiğini" söyledi
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Eski Irak Başbakanı İbadi, "halkın ekimde yapılacak seçimlere katılmamasından endişe ettiğini" söyledi

Eski Irak Başbakanı İbadi, 'halkın ekimde yapılacak seçimlere katılmamasından endişe ettiğini' söyledi
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlere halkın katılım göstermemesinden endişe duyduğunu belirtti.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlere halkın katılım göstermemesinden endişe duyduğunu belirtti.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlenen Rafideyn Forumu'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erken seçimlerin 10 Ekim'de gerçekleştirilmesinin ancak Meclis kararıyla iptal edilebileceğini ifade eden İbadi, "Halkın bu seçimlere katılmaması yönünde endişelerim var. Eğer halk seçime katılım göstermezse hem biz siyasi güçler hem de ülkenin idam fermanı okunmuş olur, ülke geriler ve halkın desteğini almayan bir yönetim ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

İbadi, Irak'ın 2003'e kadar diktatörlükle yönetildiğini hatırlatarak, 2003 sonrası da devlet kurumunun çöktüğünü ve düzgün şekilde inşa edilemediğini savundu.

Eski Başbakan terör örgütü DEAŞ konusuna da değinerek, "DEAŞ, Irak'ta gerçek anlamda çökertildi ancak fikirleri hala mevcut. Örgütün fikrinin yok edilmesi için ortak çaba gerekiyor." diye konuştu.

Haydar İbadi, Irak'ın bugün bölgesel anlamda ve bölge ülkeleriyle ilişkileri noktasında iyi bir yerde olduğunu sözlerine ekledi.

İbadi, 2014-2018 yılları arasında başbakanlık görevi yapmıştı. Irak, DEAŞ'a karşı zaferi İbadi döneminde elde etmişti.

Eski Başkan'ın lideri olduğu Nasır Koalisyonu, Mecliste üçüncü parti konumunda bulunuyor.

Mevcut Irak hükümeti, Ekim 2019'da patlak veren geniş halk gösterilerinden sonra erken seçimlerin 10 Ekim 2021'de yapılması yönünde karar almıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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Eski Irak Başbakanı İbadi, "halkın ekimde yapılacak seçimlere katılmamasından endişe ettiğini" söyledi - Haberler
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