Eski Irak Başbakan Yardımcısı: "İsrail'le normalleşme için ortam uygun"
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Eski Irak Başbakan Yardımcısı: "İsrail'le normalleşme için ortam uygun"

15.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:49
Eski Irak Başbakan Yardımcısı:

Eski Irak Başbakan Yardımcısı Baha Araci, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi için ortamın uygun olduğunu ve bu karara ilişkin önceliklerin Şii dini merci tarafından belirleneceğini söyledi.

Eski Irak Başbakan Yardımcısı Baha Araci, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi için ortamın uygun olduğunu ve bu karara ilişkin önceliklerin Şii dini merci tarafından belirleneceğini söyledi.

Araci, katıldığı bir televizyon programında, "Irak'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecini başlatabileceği" iddialarını değerlendirdi.

Eski Başbakan Yardımcısı, "İsrail ile normalleşme için ortam gayet uygun. Normalleşme kararına ilişkin öncelikler de Necef'ten açıklanabilir." ifadesini kullandı.

Sunucunun detay vermesi için ısrar etmesi üzerine Araci, "Başka soru sorma, benden bu kadar." demekle yetindi.

Araci'nin "Necef" ifadesiye Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sitani'yi işaret ettiği belirtiliyor.

Öte yandan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a yakın sosyal medya hesabından, Araci'nin açıklamalarına tepki gösterildi.

Araci, aynı zamanda eski Sadr Hareketi mensubu olarak da biliniyor.

Irak hükümeti ve Sistani'nin ofisinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Baha Araci, 2014'teki Başbakan Haydar el-İbadi hükümetinde Başbakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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