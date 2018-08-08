Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a Karşı Tepki Büyüyor

Burka giyen kadınlara hakaret eden İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a tepkiler büyüyor.

Johnson'un burka giyen kadınları posta kutularına ve banka soyguncularına benzeterek hakaret etmesine Muhafazkar Parti milletvekili ve partinin Müslüman Forum Başkanı Lord Muhammed Şeyh sert tepki göstererek Johnson'un partiden ihracını istedi. İngiltere'de ITV televizyonunun sabah programına katılan Lord Şeyh, Johnson'un yaptığı yorumları çirkin saldırı olduğu belirtip tutuculuğu alevlendireceğini söyledi.

Lord Şeyh, BBC One'ın akşam programına yaptığı açıklamada Johnson'a karşı ciddi eylem yapılması gerektiğini belirterek, partiden atılmasını istedi. Şeyh, Boris Johnson için onun yalnızca bir parti üyesi olduğunu ve bir superman olmadığını söyledi. Lord Şeyh, parti başkanı ve başbakanın partiden atma yetkisi bulunduğunu, kendisinin de bunu görmek istediğini söyledi.

Eski İçişleri Bakanı Sir Eric Pickles, Boris Johnson'un burka giyen Müslüman kadınlar hakkında kullandığı ifadeler sebebiyle, resmi bir şikayet yapılması halinde bir soruşturma için parti disiplin kuruluna gönderilmekle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Sir Eric, resmi şikayette bulunulması halinde tarafsız bir panelin bu şikayeti dinleyeceğini söyledi. - LONDRA