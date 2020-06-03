Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown'dan Türk halkına "tıbbi yardım" teşekkürü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown'dan Türk halkına "tıbbi yardım" teşekkürü

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği tıbbi yardımlara ilişkin, "Bunu mümkün kıldıkları için Türk halkına teşekkür etmek istiyorum.

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown'dan Türk halkına
03.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:33

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği tıbbi yardımlara ilişkin, "Bunu mümkün kıldıkları için Türk halkına teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Brown, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği etkinlikte konuştu.

AA muhabirinin, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında Türkiye'nin küresel çapta yaptığı tıbbi yardımlar ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin sorularını cevaplayan Brown, "İngiltere olarak Türkiye'nin AB'ye üyeliğini her zaman destekledik." dedi.

Brown, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olmasının şimdiye kadar AB'ye üye olmamasında etken olmadığını savunarak şöyle konuştu:

"(Başbakanlığım sırasında) Biz Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin savunuculuğunu yaptık. Sonrasında bildiğiniz gibi İngiltere benim itiraz etmeme rağmen AB'den ayrıldı. Bundan da büyük üzüntü duyuyorum. Ayrılmasaydık İngiltere-AB ilişkileri gelecekte çok daha iyi bir noktada olabilirdi. Dolayısıyla bu yüzden daima Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekledik. Türkiye AB üyesi olsaydı en iyi konumda olacağına inanıyordum ancak bildiğiniz gibi Türkiye de AB'ye katılmak için şartları yerine getirmek zorunda."

"Türkiye Akdeniz siyasetinde yapıcı rol oynayacak"

AB'ye katılmak için "ekonomi" ve "siyasi sistemlere" ilişkin koşullar olduğunu belirten Brown, bu şartların AB'ye üye olan bazı ülkelere uygulanmadığına dikkati çekti. Bazı Doğu Avrupa ülkeleri ve Macaristan'ın AB'ye üyelikleri sırasındaki ihtilafları bunlara örnek olarak gösteren Brown, "Kişisel olarak Türkiye'nin üyeliğinden yanayım. Fakat aynı zamanda, AB'ye üyelikle ilgili katılımcı ülkelerin yerine getirmesi gereken şartları da herkes biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brown, Türkiye'nin bölgesindeki gücüne dikkati çekerek, "Umarım Türkiye gelecekte hem bölge siyasetinde hem de daha geniş açıdan Akdeniz siyasetinde yapıcı bir rol oynayacaktır." diye konuştu.

Küresel iş birliği çağrısı

Kovid-19 mücadele kapsamında Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği tıbbi yardımlara ilişkin ise Brown, "Muhtemelen sizin de bildiğiniz gibi, birkaç hafta önce Türkiye'den hava yoluyla yapılan yardım malzemelerine Birleşik Krallık'ta büyük ilgi gösterildi. Bunu mümkün kıldıkları için Türk halkına teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Brown, virüsün ilk ortaya çıktığında kendilerinin de Çin'e yardım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerin yanı sıra çok taraflı iş birliğine de ihtiyacımız var. Sadece bir ülke diğer bir ülkeye yardım ederse küresel bazda sorunları çözemeyiz. Hep birlikte geçmişe göre çok daha başarılı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Sanırım dünyanın gözleri bizim üzerimizde. Eğer bir araya gelmede başarılı olamazsak gelecekteki tarihçiler bizi çok sert yargılayacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti Haber
Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Haber
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Hulusi Akar Rüştü Zorlu Ali Babacan Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown'dan Türk halkına "tıbbi yardım" teşekkürü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 19:36:10. #1.15#
title