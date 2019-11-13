Eski İngiliz subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi
BEYOĞLU Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü.
13.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:24
BEYOĞLU Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Cenazenin saat 21.00 sıralarında THY uçağıyla İngiltere'ye götürüleceği öğrenildi.
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Kaynak: DHA