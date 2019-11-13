Eski İngiliz subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi
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Eski İngiliz subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi

BEYOĞLU Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

13.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:24
Eski İngiliz subayının cenazesi İstanbul Havalimanı'na getirildi
BEYOĞLU  Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde 'ndan alınarak Havalimanı'na götürüldü. Cenazenin saat 21.00 sıralarında THY uçağıyla İngiltere'ye götürüleceği öğrenildi. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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