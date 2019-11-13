Eski İngiliz subayının cenazesi İngiltere'ye gönderildi
BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi.
13.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:05
BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi.
- İstanbul
Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları(THY) uçağıyla saat 21.00'da Londra'ya gönderildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA