Eski ingiliz subayının cenazesi ingiltere'ye gönderildi
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Eski ingiliz subayının cenazesi ingiltere'ye gönderildi

BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi.

13.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:06
Eski ingiliz subayının cenazesi ingiltere'ye gönderildi

BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla 'ya gönderildi.

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi 'ndaki otopsi işlemlerinin ardından öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları(THY) uçağıyla saat 21.00'da Londra'ya gönderildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Eski ingiliz subayının cenazesi ingiltere'ye gönderildi
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