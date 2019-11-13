Eski ingiliz subayının cenazesi için eşi adli tıp'a geldi-2
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Eski ingiliz subayının cenazesi için eşi adli tıp'a geldi-2

KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze işlemleri için eşi, Adli Tıp Kurumu'na geldi.

13.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:06

KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze işlemleri için eşi, 'na geldi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Eski ingiliz subayının cenazesi için eşi adli tıp'a geldi-2
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