Eski ingiliz subayının cenazesi için eşi adli tıp'a geldi-2
KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze işlemleri için eşi, Adli Tıp Kurumu'na geldi.
13.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:06
KARAKÖY'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenaze işlemleri için eşi, Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Eski ingiliz subayının cenazesi için eşi adli tıp'a geldi-2