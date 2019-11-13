Eski İngiliz subayının cenazesi Adli Tıp'tan alındı
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Eski İngiliz subayının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ BEYOĞLU'nda ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

13.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:18
Eski İngiliz subayının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ 'nda ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi 'ndan alındı.

Beyoğlu Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazenin ülkesine gönderilmek üzere havalimanına götürüldüğü öğrenildi. 


Kaynak: DHA
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