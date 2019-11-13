ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
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ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-/İSTANBUL Beyoğlu'nda ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

13.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:06
ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-/İSTANBUL 'nda ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi 'ndan alındı.

Beyoğlu Karaköy'de ofisinin yer aldığı sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazenin ülkesine gönderilmek üzere havalimanına götürüldüğü öğrenildi. 

Görüntü Dökümü

-------------cenazenin çıkışı-Detaylar

 


Kaynak: DHA
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