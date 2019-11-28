Eski İngiliz Konsolosluk çalışanı, Çin televizyonunu Ofcom'a şikayet etti

28.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:40

Çin polisi tarafından sorgulandığı sırada işkenceye uğradığını iddia eden Hong Kong'taki İngiltere Konsolosluğu'nun eski bir çalışanı, işkence altındaki ifadesini İngiltere'de yayınladığı gerekçesiyle Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) hakkında İngiliz medya denetleme kurumu Ofcom'a şikayette bulundu.

Çin'e yaptığı bir seyahat sırasında Çin gizli polisi tarafından, Hong Kong'taki hükümet karşıtı protestolardaki rolüne ilişkin sorguya alındığını ve işkenceye maruz kaldığını ileri süren İngiliz Konsolosluğu eski çalışanı Simon Cheng, işkence altında zorla verdiği ifadesini yayınlayarak dürüstlük, mahremiyet ve doğrulukla ilgili yayın kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle CGTN'yi, Ofcom'a şikayet etti.

İngiltere Hong Kong Konsolosluğunda yaklaşık iki yıl ticaret ve yatırım görevlisi olarak çalışan Cheng, kamuoyuyla paylaştığı 14 sayfalık şikayetinde, bir iş gezisi için gittiği Çin ana karasında gözaltına alındığını ve gözaltı ile sorgu merkezi arasında elleri kelepçeli mekik dokuduğunu, "kaplan sandalyesi" adı verilen kol ve bacak kilitleri olan metal bir koltuğa bağlanarak sorguya çekildiğini ileri sürdü.

Saatlerce zincirlendiğini ve uzun süre çömelerek durmaya zorlandığını söyleyen Cheng, daha sert muamele görmemek ve ulusal güvenlik suçlamaları konusunda ağır cezalar almamak için fuhuş suçunu itiraf etmeyi kabul ettiğini belirtti.



Kendisini gözaltında tutan kişilerin, önceden hazırlanmış bir itirafı okuması için defalarca onu filme çektiğini kaydeden Cheng, "CGTN, yayınlarında kullandıkları kaydın aşırı zorlama ve sıkıntı altında alındığının gayet farkındaydı." ifadesini kullandı.

Çin polisi, Hong Kong vatandaşı olan Cheng'in, ağustos ayında 15 gün gözaltında tutulduğunu kabul etmiş ancak gerekçesini açıklamamıştı.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı olan People's Daily gazetesi, işkence iddialarını yalanlayarak Cheng'in, suçlu olduğunun ve gönüllü olarak fuhuş talep ettiğinin kanıtı olduğunu belirttiği itiraf görüntüsünü yayınlamıştı.

İngiltere'de yayın yapan, Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) uluslararası kolu CGTN de söz konusu görüntülerin yer aldığı bir haberi yayınlamıştı.

BBC'nin 20 Kasım'da yayımladığı habere göre, Hong Kong'daki protestoları provoke etmekle suçlandığını söyleyen Cheng, Çin gizli polisi tarafından, İngiltere'nin Hong Kong'daki protestolarda rolü olup olmadığı, protestoculara destek verip vermediği konusunda sorgulandığını ileri sürmüştü.

"İngiliz casusu ve gizli ajan" olmakla suçlandığını da aktaran Cheng, 15 gün gözaltında tutulmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA