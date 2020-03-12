Eski İngiliz istihbarat görevlisi Mesurier'in düşme anı güvenlik kamerasında
Düşme anı Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin soruşturmanın detayları emniyet raporunda İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet raporunda, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in atlana görüntülerine yer verildi.
12.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:10
Düşme anı Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin soruşturmanın detayları emniyet raporunda
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet raporunda, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in atlana görüntülerine yer verildi. Görüntülerde Mesurier'in yüksekten zemine düşmesi görülüyor
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Eski İngiliz istihbarat görevlisi Mesurier'in düşme anı güvenlik kamerasında