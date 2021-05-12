Eski İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn, İsrail'e tepki gösterdi
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Eski İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn, İsrail'e tepki gösterdi

Eski İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn, İsrail'e tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Kudüs ve Tel Aviv'de yaşananların hükümet destekli Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerini işgalinin doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti.

İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Kudüs ve Tel Aviv'de yaşananların hükümet destekli Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerini işgalinin doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti.

Filistin'e verdiği destekle bilinen ve dün Londra'da Başbakanlık binası önündeki gösteriye de katılan Corbyn, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kudüs ve Tel Aviv'de dün gece görülen şiddet olaylarındaki artışın, hükümet destekli yerleşimcilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlilerin evlerini işgalinin doğrudan bir sonucu olduğunu ifade eden Corbyn, "İsrail isteseydi Gazze kuşatmasını ve Filistin işgalini sona erdirerek kan dökülmesini durdurabilirdi. Şimdi ateşkese ihtiyaç var." dedi.

Corbyn, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Yahudi karşıtlığıyla suçlanmış ve parti üyeliği askıya alınmıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında en az 13'ü çocuk 53 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320'ye çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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