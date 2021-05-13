Eski İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn'in bayram mesajında Filistin vurgusu
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Eski İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn'in bayram mesajında Filistin vurgusu

Eski İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn'in bayram mesajında Filistin vurgusu
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaştığı dayanışma ve barış mesajında, bayramı evlerinde kutlayamayan, şiddet ve baskı tehdidi altında yaşayan Filistinlilere vurgu yaptı.

İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaştığı dayanışma ve barış mesajında, bayramı evlerinde kutlayamayan, şiddet ve baskı tehdidi altında yaşayan Filistinlilere vurgu yaptı.

Filistin'e verdiği destekle bilinen ve dün Londra'da Başbakanlık binası önündeki gösteriye de katılan Corbyn, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün dünyanın dört bir yanında bayram kutlayan herkese bir dayanışma ve barış mesajı gönderiyorum. (Bu mesaj) Özellikle Filistin'de bayramı evlerinde kutlayamayan veya şiddet ya da baskı tehdidi altında yaşayanlara." ifadelerini kullandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı altında askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olmuş, 487 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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