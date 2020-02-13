Eski İngiliz futbolcu Trevor Steven'ın İskoçya'dan Dubai'ye uzanan yolculuğu
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Eski İngiliz futbolcu Trevor Steven'ın İskoçya'dan Dubai'ye uzanan yolculuğu

Burnley, Everton, Rangers ve Marsilya takımlarının yıldızı, eski İngiliz futbolcu Trevor Steven euronews'in konuğu oldu.

13.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:32
Eski İngiliz futbolcu Trevor Steven'ın İskoçya'dan Dubai'ye uzanan yolculuğu

Burnley, , Rangers ve Marsilya takımlarının yıldızı, eski İngiliz futbolcu Trevor Steven 'in konuğu oldu.


1986 Dünya Kupası'na da katılan Steven, kariyeri boyunca İngiltere için 36 uluslararası şampiyonluk kazandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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