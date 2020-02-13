Eski İngiliz futbolcu Trevor Steven'ın İskoçya'dan Dubai'ye uzanan yolculuğu
Burnley, Everton, Rangers ve Marsilya takımlarının yıldızı, eski İngiliz futbolcu Trevor Steven euronews'in konuğu oldu.
13.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:32
Burnley, Everton, Rangers ve Marsilya takımlarının yıldızı, eski İngiliz futbolcu Trevor Steven euronews'in konuğu oldu.
1986 Dünya Kupası'na da katılan Steven, kariyeri boyunca İngiltere için 36 uluslararası şampiyonluk kazandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com