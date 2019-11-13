Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifade veriyor
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Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifade veriyor

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber, Gayrattepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veriyor.

13.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:25
Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifade veriyor

'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber, Gayrattepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veriyor.

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber sabah saatlerinde Kurumuna gelmişti. Bir süre Adli Tıp Kurumunda işlemlerle ilgilenen Winber daha sonra Gayrattepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Davet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Winber ifade veriyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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