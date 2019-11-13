Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifadeden ağlayarak çıktı
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Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifadeden ağlayarak çıktı

Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifadeden ağlayarak çıktı Yüzünü fularla kapatmaya çalıştıİSTANBUL - Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber ifade verdi.

13.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:09
Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifadeden ağlayarak çıktı

Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifadeden ağlayarak çıktı

Yüzünü fularla kapatmaya çalıştı

İSTANBUL - 'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber ifade verdi. Yaklaşık 4 saat boyunca ifade veren Winber emniyetten ağlayarak çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Winber fularla yüzünü kapatmaya çalıştı.

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber sabah saatlerinde Kurumu'na gelmişti. Bir süre Adli tıp Kurumunda işlemlerle ilgilenen Winber daha sonra Gayrattepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Davet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Winber Cinayet Büro Amirliğine ifade verdi. Yaklaşık 4 saat boyunca ifade veren Winber emniyetten ağlayarak çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Winber fularla yüzünü kapatmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifadeden ağlayarak çıktı
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