Eski İngiliz askeri görevlisinin ölü bulunması - Cenazenin Adli Tıp'tan alınması
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Eski İngiliz askeri görevlisinin ölü bulunması - Cenazenin Adli Tıp'tan alınması

Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Lemesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

13.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:39
Eski İngiliz askeri görevlisinin ölü bulunması - Cenazenin Adli Tıp'tan alınması

'de ölü bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Lemesurier'in cenazesi 'ndan alındı.

Mesurier'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından 'daki Adli Tıp Kurumu'ndan özel bir cenaze aracıyla alındı.

Cenaze İngiltere'ye gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Eski İngiliz askeri görevlisinin ölü bulunması - Cenazenin Adli Tıp'tan alınması
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