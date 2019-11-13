Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması
Haberler » Güncel » Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması - Haber

Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi tarifeli uçakla Londra'ya gönderildi.

13.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:40
Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

'da ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi tarifeli uçakla 'ya gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 11 Kasım'da Karaköy Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağında cesedini bulduğu Le Mesurier'in (48) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yenibosna'daki 'ndan özel bir cenaze aracıyla alındı.

Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanına getirilen cenaze, kargo terminalinde bir süre bekletildikten sonra uçağa nakledildi.

Mesurier'in cenazesi, THY'nin tarifeli uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et