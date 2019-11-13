Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması
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Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı.

13.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:44
Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı.

Mesurier'in cenazesi, otopsi işleminin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan özel bir cenaze aracıyla alınarak Havalimanına götürüldü.

Cenazenin THY'nin uçağıyla saat 21.00'de Londra'ya gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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