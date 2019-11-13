Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması
Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı.
13.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:44
Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı.
Mesurier'in cenazesi, otopsi işleminin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan özel bir cenaze aracıyla alınarak İstanbul Havalimanına götürüldü.
Cenazenin THY'nin uçağıyla saat 21.00'de Londra'ya gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA