Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması
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Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

13.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:18
Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması

Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için 'na geldi.

Winberg ile beraberindeki 3 kişi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gelerek, yetkililerle görüştü.

Beyaz bir şalla başını örttüğü görülen Winberg, işlemlerin ardından buradan ayrıldı. Winberg'in cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi.

Süreç

Le Mesurier'in cesedi, 11 Kasım'da Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta bulunmuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığının Le Mesurier'in ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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