Eski İngiliz askeri görevlisinin İstanbul'da ölü bulunması
Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) eşi Emma Hedvig Christina Winberg, cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Winberg ile beraberindeki 3 kişi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gelerek, yetkililerle görüştü.
Beyaz bir şalla başını örttüğü görülen Winberg, işlemlerin ardından buradan ayrıldı. Winberg'in cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi.
Süreç
Le Mesurier'in cesedi, 11 Kasım'da Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Le Mesurier'in ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.