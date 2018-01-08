Eski İliç Belediye Başkanı Doğan'ın Yargılandığı Fetö Davasında Karar

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan ile örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu öne sürülen eski İliç Müftüsü Mustafa Kara'nın aralarında yer aldığı 4'ü tutuklu 6 sanığa bir yıl 8 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Muhlis Doğan, Mustafa Kara, İbrahim Gürsu ile tutuksuz yargılanan Servet Çelenk ve Ethem İbrahim Şirin hazır bulundu.

Sanıklardan Yasin Kalyon, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukat ve izleyicilerin de yer aldığı duruşmaya sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi.



Haklarındaki suçlamaları reddeden, terör örgütü üyesi olmadıklarını savunan sanıklar, beraat ve tahliyelerini istedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski İliç Belediye Başkanı Doğan ile eski İliç Müftüsü Kara'yı "terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altışar ay, Gürsu ve Kalyon'u 10 yıl 6 ay, tutuksuz sanıklardan Servet 2 yıl 6 ay, Şirin'i de bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Şirin hakkındaki hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Tutuklukta geçirdiği süre ve yaşı dikkate alınarak Doğan'ın, hakkındaki hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.