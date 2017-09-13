Eski Ilgın Belediye Başkanı Oral'a Tahliye Kararı
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan eski Ilgın Belediye Başkanı Halil İbrahim Oral, tahliye edildi.
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan eski Ilgın Belediye Başkanı Halil İbrahim Oral, tahliye edildi.
Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Oral, avukatı ve yakınları katıldı.
Mahkeme, Oral'ın yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar vererek, davayı eksik hususların tamamlanması için 22 Şubat'a erteledi.
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oral, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmış, 1 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.