Eski İl Emniyet Müdürü Canca hayatını kaybetti

Antalya'da 1996-2000 yılları arasında görev yapan emekli İl Emniyet Müdürü Natık Canca (72), hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Canca, teşkilat ve vatandaşlar tarafından sevilen bir müdür olarak biliniyordu.



Antalya'da 1996-2000 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Natık Canca, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 15 gündür durumu ağır olan ve hastanede yoğun bakımda bulunan Canca, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Antalyaspor'da yöneticilik de yapan Canca'nın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Döşemealtı Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Mesleğinin aşığı olan Natık Canca, görev yaptığı dönemlerde bulunduğu her ilde önemli projelere imza attı. Antalya'da 1996 yılında ilk işi tüm polis noktalarını gezen Canca, daha sonra Uncalı'daki modern emniyet binasının temelini attı. Canca, karakolları polis merkezine çevirerek, binaları mavi renge boyattı. Projesini kendisinin çizdiği Türkiye'nin ilk sekizgen polis merkezini hizmete açan Canca zamanında turizm polisi ve halkla ilişkiler bölümü kuruldu.



Ailecek emniyet mensupları



Natık Canca'nın, o dönem Yalova Emniyet Müdürü eşi Nurdan Canca da Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü yapan Naciye Ekmekçibaşı'dan sonra Türkiye'nin ikinci kadın il emniyet müdürü unvanının sahibi oldu. Canca'nın babası Nazım Canca ise Atatürk'ün 1935-38 yılları arasında koruma müdürlüğü görevinde bulunmuştu.



Antalyaspor da unutmadı



Öte yandan, Natık Canca için yöneticiliğini yaptığı Antalyaspor Kulübü tarafından başsağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda, "Kulübümüzde yöneticilikte yapan Antalya Eski İl Emniyet Müdürlerinden Natık Canca'nın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Canca'ya Allah'tan rahmet, camiamıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.



15 yıl önce verdiği röportajdan önemli mesajlar



Canca, 2005 yılında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğündeyken İhlas Haber Ajansı'na evinin kapılarını açmıştı. Kendi ailesi gibi eşinin ailesinin de emniyet mensubu olduğunu röportajında anlatan Canca, "Kendimi en mutlu hissettiğim yer evimdir. Ben evcimen bir insanım. Benim için hayatımın en mutlu yeri evimdir. Çünkü evime geldiğim zaman bütün şeylerden arınıyorum. Huzur içinde oturuyorum. Ben evimi çok seviyorum. İyi bir baba olduğumu da tahmin ediyorum. İki kızım ve 34 yıllık evliliğim var. Kızlarımı iyi yetiştirdiğime inanıyorum. Evde de müdür her zaman hanımdır. 41 yaşıma kadar ağzıma sigara koymadım. İyi bir sigara muhalifiydim. O dönemde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Daire Başkanlığı yapıyordum. İçinde bulunduğum stres nedeniyle iyi bir sigara savunucusu oldum. 3 yıl öncesine kadar da sigara içiyordum. Bir geçiş dönemi yapmaya karar verdim ve puroya başladım. Çünkü sigarayı her istediğiniz yerde yakabiliyorsunuz. Ama puroyu yakamıyorsunuz. Sigara ve puroyu içime çekmiyorum. İyi bir dudak tiryakisiyim" şeklinde konuştu.



"Kumru tipi (insancıl) yönetici"



İki kızının da sanatçı olduğunu belirten Canca, ailesinin bir tarafının sanatçı, diğer tarafının da emniyet mensubu olduğunu vurguladı. Canca, mesleği ile ilgili ise şu ifadelere yer vermişti: "Vatandaşlar ve özellikle polisler tarafından sevilen bir müdür olmam da 'kumru' tipi yöneticiliğime bağlı. İnsanlar, kendilerine yapılmasını istemediği şeyi başkalarına yapmamalı. Bütün teşkilattaki arkadaşlarıma önce ne istediğimi söylüyorum. Benim yaptığım her şeyi yapma hakkına sahipler. Benim yapmadığım bir şeyi de hiçbir teşkilat mensubu arkadaşımın yapmaya hakkı yok. Onlara istediklerimi demek ki iyi anlatıyorum. İyi anlattığım için de onlara davranışım sevecen ve baba tipi oluyor. Yöneticiler, buldok ve kumru tipi olarak ikiye ayrılır. Buldok tipi yönetici, her an hırlayan ve ısıracağını belli eden yöneticidir. Kumru tipi yönetici ise her işi sevgiyle yaptırmayı arzu edendir. Ben kumru tipi yöneticiyim. Sevgi ve nasihatle arkadaşlara yaklaşıyorum." - ANTALYA

