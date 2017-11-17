Eski İcra Müdürüne "Nitelikli Zimmet" Suçundan 26 Yıl Hapis

İzmir 4. İcra Dairesinde müdür olarak görev yaptığı süreçte zimmetine yaklaşık 7 milyon lira geçirdiği iddiasıyla yargılanan Murat Kadanalı 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski icra müdürü Kadanalı ve avukatı katıldı.



İddia makamı, suçunu ikrar eden ve mahkemede verdiği ifadesinde de bunu kabullenen Kadanalı'nın "nitelikli zimmet" ve "belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.



Bahis oyunlarına karşı hastalık derecesinde tutkusu olduğunu, yüksek miktarda paralarla bahis oynadığını, borçları nedeniyle açığını kapatmak için böyle bir yola başvurduğunu belirten Kadanalı, İzmir Adliyesi'ne gelerek suçunu itiraf ettiğini, verilecek ceza konusunda takdirin mahkemeye bıraktığını söyledi.



Mahkeme heyeti, Kadanalı'ya, "nitelikli zimmet ve belgede sahtecilik" suçlarından 26 yıl hapis cezası vererek, sanığın tutuklanmasını kararlaştırdı.



Olay



İzmir Adliyesinde 4. İcra Dairesi Müdürü olarak görev yapan Murat Kadanalı, 2011'den 2015 yılına kadar zimmetine 7milyon 131 bin lira geçirdiği iddiası sonrası cumhuriyet savcısına giderek itirafta bulunmuş ve tutuklanmıştı.



Hakkında, "nitelikli zimmet ve belgede sahtecilik" suçlamalarıyla İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesine dava açılan Kadanalı, nisan ayındaki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.