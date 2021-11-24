Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için cenaze töreni düzenlendi - Haberler
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Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için cenaze töreni düzenlendi

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için Kocatepe Camii'nde cenaze merasimi gerçekleştirildi.

ANKARA (AA) - Ankara'da hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için Kocatepe Camii'nde cenaze merasimi gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen törenin ardından Güneş'in cenaze namazı Kocatepe Camisi'nde kılındı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitiren Güneş'in cenaze namazına ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Güneş'in naaşı, 25 Kasım Perşembe günü Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verilecek.

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AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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