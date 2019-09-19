Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası

Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasını işgal eden darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç'un yargılandığı dava karara bağlandı.

19.09.2019 16:43
Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasını işgal eden darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç'un yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ömer Tunç'u "Anayasayı ihlal suçuna yardım", "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından hakkında toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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