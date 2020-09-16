ESKİ İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI ŞİŞLİ HAKKINDAKİ KOMİSYON RAPORU İBB MECLİSİ'NDE OKUNDU İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Temel Haklar Komisyonu Başkanı Kadir Çakır, eski İBB Genel Sekreteri Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkındaki komisyon raporunun sonucunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Temel Haklar Komisyonu Başkanı Kadir Çakır, eski İBB Genel Sekreteri Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkındaki komisyon raporunun sonucunu açıkladı. Çakır, Şişli'nin, İSMEK bölge sorumlularına karşı nefret söylemi uyguladığını söyledi.

İBB Meclisi'nin 8'inci seçim dönemi, 2'nci toplantı yılı, Eylül ayı toplantılarının 2'nci birleşimi, pandemi kuralları çerçevesinde Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Birleşimin başında İSMEK bölge sorumlularına aşağılayıcı cümleler kullandığı iddia edilen eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkındaki Temel Haklar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporu, Temel Haklar Komisyonu Başkanı Kadir Çakır, kürsüden okudu. Çakır, "Komisyonumuzun araştırma konusunu oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK bölge sorumluları ile yaptığı toplantıya katılan tüm fertler birbirinden bağımsız şekilde ayrı ayrı dinlenmiştir. Söz konusu toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, tamamı kadın olan İSMEK bölge sorumlularından bekar olanlarına karşı 'itfaiyecilerle tanıştıralım, eşleştirelim', başörtülü olanlara karşı, 'kapalısınız, toplu taşımalarda ter içinde kalırsınız, kokarsınız. Markalı başörtüler ve çantalar görüyorum. Havaya kaldırın bu şekilde çalışma olmaz', grubun geneline, 'hangileriniz kanaldan ya da holdingden? Siyasi parti üyeliği olan veya aktif siyaset yapan var mı aranızda? Diksiyonlarınız çok bozuk. Formasyonlarınız da yok. Ne yapacağımıza bakacağız', peçetenin ucundan tutup sallamak suretiyle, 'siz işin ucundan tutmuşsunuz. Siz kendinizi yönetici mi zannediyorsunuz? Siz karın tokluğuna çalışmışsınız, başkaları da malı götürmüş' şeklinde ifadeler kullandığı, bu ifadeleri kullanırken, elleri arkada bağlı bir şekilde vücut dili kullandığı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK bölge sorumlularına 'nefret söyleminde' bulunmuş olduğu, bu söylemleri toplantıya katılan İSMEK bölge sorumlusu olan kişilerde öfke ağırlıklı yoğun duygular, depresyon, mesleki bütünlük ve benlik duygusunun zedelenmesi, güven duygusunun yitirilmesi, huzursuzluk, korku, utanç, öfke ve endişeye yol açtığı komisyonumuzca tespit edilmiştir" dedi.

"20 İSMEK SORUMLUSUNUN İŞİNE HAKSIZ BİR ŞEKİLDE SON VERİLDİ"

Okunan raporda 20 İSMEK bölge sorumlusunun işlerine haksız yerine son verildiğini söyleyen Çakır, "Sunulan belgeler, alınan beyanlar, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 19.08.2019 tarihinde gerçekleşen toplantıdan yaklaşık 5 ay sonra, 27.01.2020 tarihinde söz konusu toplantıya katılan 20 İSMEK bölge sorumlusunun işlerine tazminatsız ve işsizlik maaşından yararlanamayacak şekilde iş kanunun 25/2E maddesi gereğince son verildiği, bu şekli ile saygı göstermeyen yerine kendilerine saygı duyulmayan, saygı gösterilmeyenlerin cezalandırıldığı ve İSMEK bölge sorumlularının maddi ve manevi mağdur edildiği, nefret söylemine maruz kalan İSMEK bölge sorumlularının 6 ay ve daha fazla süreli çalışan personel olduğu 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18 ve 20'nci maddeleri gereği işe iade ve buna bağlı tazminat haklarının bulunduğu, haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarılan işçilere çalışma sürelerine göre ödenecek olan ihbar tazminatı ve kıdem tazminatlarına ilaveten işe iade davaları nedeni ile ödenecek olan haksız fesih tazminatı çalışmadığı süreler için ödenecek tazminat sebebi ile kamu kaynağı kullanan belediyemizin zarara uğratıldığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyuna yapılan açıklamalarda, araştırma konumuza olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin görevinden açığa alındığı belirtilmesine rağmen Şişli'nin görevinden açığa alınmadığı ve yalnızca görevlerine başka bir sekreter yardımcısının vekaleten yürüttüğü, ücretlerinin kendisine ödendiği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde hiçbir işçinin işine son verilmeyeceği belirtilmesine rağmen 27.01.2020 tarihinde 20 işçinin işine haklı bir sebep olmaksızın son verildiği görüş ve kanaati ile raporumuzu İBB Meclisi'ne arz ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA