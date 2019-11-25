Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'tan Başkan Akgün'e ziyaret

25.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:47

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü ziyaret etti.



Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Kadir Topbaş, Büyükçekmece Belediyesi hizmet binasını gezerek belediye personeli ve vatandaşlar ile sohbet etti. Topbaş'ı makamında ağırlayan Başkan Akgün ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün benim için anlamlı bir gün. İstanbul Belediyesinin kurulduğu günden bugüne kadar ilk defa 3 kez üst üste belediye başkanı seçilen Sayın Kadir Topbaş'ı, Kadir abimizi Büyükçekmece Belediyesinde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Kadir abi bizim için, İstanbul halkı için özel bir kişidir. Siyasi bir tavır ortaya koymadan bizlere abilik yapmıştır. Siyaset bazen insanlara istediklerini yaptırtmayabilir ama Kadir abinin o sıcak davranışı, bizlere eşit yaklaşımı her zaman gönlümüzde yer etmiştir" dedi.



"Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bilinen bir insan"



Kadir Topbaş ise Başkan Akgün ile dostluklarının uzun yıllara dayandığını belirterek şöyle konuştu:



"Hasan Akgün kardeşim hem insan olarak hem de yönetici olarak gerçekten başarılı ve iyi bir dost. Gerçekten başarılı bir belediye başkanı. Yıllardan beri bu hizmeti vermekte ve işi gayet iyi bilen duayen bir isim. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bilinen bir insan. Büyükçekmece'ye güzel hizmetler verdi. İlçe belediyelerinin imkanları çok geniş değil. Düşünceniz, vizyonunuz varsa bir şeyler ortaya koyabiliyorsunuz. Kendisi bunları ortaya koydu. Dünyada gelişmiş ülkelerin en önemli gelişme unsurları yerel yönetimlerdir. Yerel halka temas edilen noktalarda başarılı olunursa halk güzel hizmetler alırsa devlete olan güveni artar ve kalkınma gelişir. Hem istihdam açısından hem ekonomik açıdan bunları kendi bölgesinde başaran bir insandır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA