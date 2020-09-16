Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan hapis cezası
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Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan hapis cezası

Eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl hapis cezası aldı.

Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan hapis cezası
16.09.2020 19:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:50

Eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl hapis cezası aldı.

IAAF'ın 1999-2015 yıllarında başkanlığını yürüten Diack'ın Fransa'nın başkenti Paris'te yargılandığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, 87 yaşındaki Senegalli Diack'ı 2 yıl ertelemeli 4 yıl hapis ile 500 bin avro para cezasına çarptırdı.

Diack'ın 2012 Londra Olimpiyatları dahil olmak üzere bazı organizasyonlarda dopingli atletlerin test sonuçlarını gizlediği ve karşılığında 3 milyon avronun üzerinde rüşvet aldığı iddia edilmişti.

2015 yılının kasım ayından beri Paris'te ev hapsinde tutulan Diack'ın avukatlarının mahkeme kararını temyize götüreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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